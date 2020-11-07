في ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي.. "النمر الأسود" يتحدث عنه: بشوف فيه عمري

"من شابه أباه فما ظلم".. مقوله مأثورة تطلق على من يشبه والده في الفعل والشكل، وكأنها تنطبق تماما على الراحلين الفنان أحمد زكي ونجله هيثم أحمد زكي الذي تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاته، بعد أن فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح 7 نوفمبر 2019، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية، توفى على إثره داخل شقته.

في حوار قديم للإعلامي مفيد فوزي، استضاف الفنان أحمد زكي في إحدى حلقاته بداخل مكتبه، واستأذنه في قراءة الجوابات التي يرسلها له المعجبون، والتي تحتوي على كلمات الحب والأسئلة الفنية.

وخلال قراءة تلك الجوابات قام أحمد زكي لتشغيل شريط أغنيات أم كلثوم، فلفت نظر "فوزي" الصورة الكبير لنجله هيثم أحمد زكي التي وضعها على يسار مشغل الأغاني، وفجأة ودون مقدمات تحدث "النمر الأسود" مع الصورة وكأنه يخاطب هيثم في الحقيقة.

"سخنت أنت النهاردة يا هيثم، مع إن المفروض كنت تبقى معايا يا حبيبي، بس معلش بقى".. هكذا تحدث أحمد زكي مع صورة نجله، والذي كان من المقرر أن يأتي معه للتصوير، ولكن تعطلت الخطة بسبب مرضه.

وجه "زكي" حديثه عن "هيثم" إلى مفيد فوزي قائلًا: "أنت عارف إن الصورة دي لسه جيالي النهاردة وحطيتها في المكتب عندي"، ليلتقط منه الإعلامي الشهير أطراف الحديث ويسأله عن الأشياء المشتركة بينه وبين هيثم: "خد منك إيه هيثم؟".

أحمد زكي: هيثم أخد مني سماري وشعري الأكرت

رد أحمد زكي على سؤال "فوزي" بعيون يملؤها الحب وهو ينظر إلى الصورة، "خد مني ومن أمه.. خد مني السمار والشعر الأكرت، والحتة اللي فوق دي (في إشارة إلى رأسه)".

عاد الإعلامي الشهير وسأل النجم الراحل "بتشوف إزاي ثمرة الحب دي اللي بينك وبين هالة فؤاد؟"، فرد أحمد زكي بعد أن حدق في الصورة أكثر: "بشوف فيه عمري.. أنا لابساني دلوقتي روح أبويا، وحاسس إن أنا أبويا وبتفرج عليا".

وعن عيد ميلاد هيثم أحمد زكي قال والده: "هعمله عيد ميلاد"، وتابع مازحًا "هو مولود في يوم غريب 4/4/ 1984".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.