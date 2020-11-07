108 طعون على نتيجة انتخابات النواب للمرحلة الأولى أمام الإدارية العليا

عقدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة عاجلة للنظر في الطعون الانتخابية المقامة على قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة المرحلة الأولى.

وتنظر المحكمة نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، حيث أن الطعون تقام أمام المحكمة الإدارية العليا فقط وهي المنوط بها إصدار أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها، ولا يجوز إقامة الطعون أمام الدرجة الأولى وذلك لأنها طعون على نتيجة الانتخابات.

وشملت الطعون، طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، 5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، طعنان من قنا، طعنان من الفيوم، 3 طعون من البحر الأحمر، طعنان من أسوان، طعن واحد من الأقصر، طعن واحد من مطروح، 5 طعون من سوهاج، 3 طعون من بني سويف، 4 طعون من أسيوط.

وأجريت المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

وجاءت محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأجريت الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020