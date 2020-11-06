فاروق الباز يتوقع إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية بعد أسبوعين

علق الدكتور فاروق الباز، على مجريات الانتخابات الأمريكية، قائلا إن العلاقات المصرية الأمريكية ستستمر كما هي جيدة حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، لكن العلاقة ستتغير بين الرئيسين، مع استمرار أسس السياسة بين البلدين.

وأضاف "الباز"، خلال لقاء عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن الدبلوماسية المصرية كانت تتعامل مع مثل هذه التغييرات، والسياسة الأمريكية تجاه مصر لن تتغير بشكل كبير ولا سيما في دعم الجيش والمعونات، وهذا جزء من السياسة الخارجية.

وتابع: "ترامب كان بيعمل حاجات على كيفه، وفورية من غير ما ياخد رأي الكونجرس، بعيدة عن السياسة الأمريكية المعروفة، لأنه مش عارف الرئاسة يعني إيه، وطول عمره بتاع أوتيلات وخارج السلك السياسي وتصرف بطريقة لا تفهمها وزارة الخارجية ولا الدفاع ومكنوش عارفين يتعاملوا معاه".

وتوقع أن يعلن عن اسم الرئيس الجديد خلال أسبوعين، نظرا لأن هناك مظروفات بريدية لم تُفتح حتى الآن، نتيجة للزيادة الكبيرة في هذه الانتخابات، وهذا التأخير لن يضر، خاصة أنه يوجد 25% زيادة في أعداد الناخبين مقارنة بانتخابات 2016، مؤكدا أنه لا يمكن رفض تسليم السلطة وأعضاء الكونجرس أجبروا "نكسون" من قبل على ترك البيت الأبيض، كما أن رئيس الحزب الجمهوري أعلن قبول نتائج الانتخابات وسيتم تسليم السلطة لـ "بايدن".