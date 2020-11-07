كبار السن والنساء يتصدورن المشهد الانتخابي في بورسعيد

شهد محيط اللجان الانتخابية بمدارس بورسعيد طوابير خاصة للسيدات فى قرى غرب وجنوب بورسعيد للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب، بينما شهدت لجان المدينة هدوء إلا من كبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم مع بداية فتح اللجان، حيث شهدت لجان قرى الجرابعة والمناصرة والديبة غرب بورسعيد توافد الناخبين خاصة من كبار السن والمرأة التى تثبت قدرتها على حشد أسرتها وجيرانها ومعارفها فى كل انتخابات.

وقالت الحاجة خديجة الحوت من قرية الجرابعة، إن مرضها لم يعقها عن النزول والإدلاء بصوتها فى انتخابات البرلمان ودعت المواطنين لالمشاركة في الانتخابات والتصويت للمرشح الذين يجدونه مناسبا.

وأضافت: "مصر بلدنا تحتاج أن نقف يدا واحدة لحمايتها"، وأشادت بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها القرية والعمل على التباعد للحماية من فيروس كورونا، وأكدت التزامها بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات.

ووقفت دعاء المهدى بقرية المناصرة أمام اللجنة مع زوجها وأبنائها تنتظر الدخول إلى اللجنة والتصويت، وأوضحت: "أيقظت زوجي وأبنائي لنشارك في الانتخابات، أتابع برامج التلفزيون خاصة الإخبارية ولبيت نداءهم بضرورة النزول والمشاركة بالتصويت في الانتخابات".

وأضافت: "أحب أن أكون مواطنة فاعلة في المجتمع واحرص على المشاركة في اى استحقاق تنادى به الدولة".

على جانب آخر تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم بدء عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة حيث تفقد افتتاح لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية لاستقبال الناخبين.

واطمأن المحافظ علي كافة التجهيزات التي تمت باللجنة لاجراء عملية التصويت وسط اتخاذ كافة التدبيرات الاحترازية لتامين المواطنين كما التقي المحافظ خلال الزيارة بعدد من الناخبين الذين توافدوا علي اللجنة مبكرا وأشاد بالتجهيزات التي تمت لتسهيل عملية التصويت للمواطنين دون مشاكل.

وكان محيط اللجان الإنتخابية ببورسعيد شهد تشديدات أمنية موسعة قبل بدء عملية التصويت للمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ببورسعيد والتى يتنافس عليها 50 مرشح فردى لدائرتين المحافظة بالإضافة إلى مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتأكد رجال أمن بورسعيد من تأمين جميع اللجان والمقرات الإنتخابية من الداخل والخارج.

وقد وصلت صناديق الإقتراع مساء أمس إلى اللجان وسط إجراءات أمنية مشدد وتم فحصها لبدء التصويت تحت إشراف قضائى كما أحاطت الأكوال الأمنية بالشوارع المؤدية للجان الإنتخابية.

وأشرف اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد على الإجراءات الأمنية وأكد على توفير حرم أمن للمواطنين ورفع جميع السيارات من أمام جميع اللجان ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 98 مركزا بإجمالى عدد 172 لجنة فرعية وعدد 515 ألف 790 ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولى قسم أول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين 248337 موزعين علي 46 مركز انتخابي يضم 90 لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 30 مرشح والدائرة الثانية تضم اقسام الجنوب 1و2 وأحياء المناخ والزهور بإجمالي عدد الناخبين 267453 موزعين علي 52 مركز انتخابي يضم 82 لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 20 مرشحا.