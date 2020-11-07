كبار السن والسيدات في مقدمة الناخبين بمدينة بدر 

وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة انطلقت قبل قليل فعاليات مارثون انتخابات مجلس النواب بمدينة بدر وسط تواجد أمني مكثف.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها وسط تواجد جماهيري، أغلبه من كبار السن والسيدات، وحرص كبار السن والسيدات على المشاركة منذ اللحظة الأولى لإنطلاق مارثون الانتخابات، حيث شاركوا بكثافة.

ويصوت الناخبون في القاهرة لإختيار 62 نائبا، منهم 31 قائمة و31 فردى من بين 433 مرشحا فردي بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدين لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لحدائق القبة و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس، والتى تضم "النزهة، الشروق، بدر، القاهرة الجديدة، القطامية والرحاب ومدينتي " ومقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لعين شمس ومقعدان للمطرية، ومقعدان للمرج، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية، الموسكي"، ومقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى الظاهر، الأزبكية، عابدين، قصر النيل"، ومقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لمصر القديمة، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد للمعادي، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة، حلوان، 15 مايو، التبين".

الإنتخابات تجرى اليوم وغدا

وتجرى إنتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل اليوم وغدا، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري ، بـ 13 محافظة، هى « القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء» .

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضي "أساسيا واحتياطيا"، لإختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.