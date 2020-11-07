كبار السن الأكثر توافدا للإدلاء بأصواتهم بلجان مدينة نصر

شهدت الساعة الأولى من التصويت لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020 توافد المواطنين بأعداد متوسطة بلجان منطقة مدينة نصر دائرة القاهرة، وتم افتتاح أبواب التصويت أمام الناخبين في تمام الساعة التايعة من صباح اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر، على أن تستمر حتى تمام الساعة التاسعة من مساء غدا الأحد.

وبالرغم من سيطرة كبار السن على المشهد الانتخابي في الدقائق الأولى من التصويت للانتخابات، إلا أنه بدأ توافد أعداد متوسطة من الشباب فئة العمال وأصحاب المهن الحرة.

وبسؤال المواطن محمد أحمد، قال إنه كان يستعد للإدلاء بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب منذ أسبوع، حيث قرر تأجيل عمله الخاص في ذلك التوقيت رغبة منه في المشاركة في بناء دولة قوية خوفا على أبنائه من المستقبل، كما أنه اختار ذلك التوقيت في الصباح الباكر لما يمتاز به ذلك التوقيت من هدوء وعدم الازدحام، خوفا من الاختلاط بأعداد كبيرة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واستعدت لجان منطقة مدينة نصر لاستقبال الاناخبين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وفرت الماسكات للناخبين وزجاجات الكحول، بالإضافة إلى وضع علامات إرشاد المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وافتتحت لجان دائرة القاهرة بمنطقة مدينى نصر أبواب لجان انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب 2020 أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا، وشهدت اللجان حالة من الهدوء في الساعة الأولى من بدء التصويت، حيث بدأت بتوافد أعداد قليلة.

وسيطر على المشهد الانتخابي خلال الساعة الأولى من التصويت للانتخابات توافد كبار السن للإدلاء بأصواتهم، حيث وفرت اللجان الانتخابية جميع سبل ووسائل الراحة لكبار السن من كراسي متحركة وغيرها، للتسهيل على كبار السن عملية التصويت والإدلاء بأصواتهم.

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، يغرفة عمليات مركزية والتي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابيةز، بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم نحو 7797709 ناخبا في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.