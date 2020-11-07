مجسم للقبة وتنورات.. لجنة "طبري الحجاز" تخطف الأنظار في الانتخابات

أنغام الأغاني الوطنية العديدة بصوت شادية وحسين الجسمي وغيرهم، وطوابير الناخبين من الشباب، ليسوا فقط هم من جذبوا انتباه المارة أمام مدرسة "طبري الحجاز "الثانوية بنين بمنطقة مصر الجديدة، ولكن كذلك مجسم قبة مجلس النواب الضخمة التي تم وضعها على أبواب اللجنة.

بارتفاع يقرب إلى 4 أمتار، وطول يزيد عن 6 أمتار، من "الجبسين بورد"، تتخذ هيئة مقر مجلس النواب بقبته البيضاء العالية الشهيرة، التي نقش عليها بأحرف بارزة "انتخابات مجلس النواب 2020" لتخطف أنظار الجميع أمام المدرسة التي تحتل مساحة ضخمة بميدان الحجاز التابع لقسم النزهة.

وعلى أبواب اللجنة توافد العديد من الناخبين الذين حرصوا على التقاط الصور المميزة بها، من بينهم محمود عمر، الذي أعجب للغاية بتصميم اللجنة وقرر المشاركة مع أصدقائه للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتهابات، قائلا: "كنت هاجي بكرة، بس لما شوفنا شكل اللجنة وإحنا نازلين الجامعة عجبتنا وفرحنا بيها جدا فقولنا لازم ندخل ننتخب فيها وكلنا نشارك مع بعض".

ودائما ما تلفت الأنظار مدرسة طبري الحجاز بالتجهيزات المختلفة للغاية بها خلال الانتخابات المختلفة، حيث إنها في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت بأغسطس 2020، تم تزيينها بورود خضراء عديدة متدلية من أعلى تزين محيط الدائرة الانتخابية المغلفة بالتل الأبيض، بينما تتدلى أخرى بيضاء بكثافة على مدخل مدرسة الطبري بالحجاز، بجانب "نجف" وديكورات مختلفة للزينة، فيما تعلو أغاني وطنية لعمرو دياب ومحمد منير وحسين الجسمي تزيد من حماس الناخبين.

وفي داخل اللجنة، اصطف أكثر من 10 فتيات متطوعات يرتدين "يونيفورم موحد" من تنورات سوداء قصيرة وقمصان بيضاء، في صف واحد بجوار الناخبين، يستقبلن المواطنين ويتولين رعاية كبار السن ومساعدة الجميع، ويحملن بأيديهن أغلفة داخلها كمامة وقلم ومعقم لليدين لتوزيعه على المواطنين.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020 في 14 محافظة في صدارتهم القاهرة، وسط إجراءات احترازية عديدة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، من الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخوض الانتخابات بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتي لمحافظات المرحلة الثانية.