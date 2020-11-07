محافظ أسيوط يتفقد موقع "المياه المكسور": تشغيل خطوط بديلة لحين الإصلاح

تسبب كسر خط مياه الشرب اليوم السبت بميدان الحرب والسلام بحى شرق أسيوط فى غرق الميدان وشارع الجمهورية، ويقوم فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الإصلاح.

وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب قطر 800 مم ( RGB ) بميدان الحرب والسلام بحى شرق أسيوط مؤكداً تشغيل خطوط المياه البديلة وتجنب قطع المياه عن المناطق السكنية المجاورة.

رافقه المحافظ المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط والعميد ايهاب الفى مدير إدارة المرور بأسيوط والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع التنفيذ بشركة مياه الشرب.

وتفقد المحافظ موقع كسر خط المياه بميدان الحرب والسلام، وتابع أعمال شفط المياه والإصلاح والتي يقوم بها فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستعانة بمعدات الشركة وعدد 6 سيارات كسح لشفط المياه ولوادر حفر مناشدا العاملين بالموقع بسرعة نهو الأعمال وإصلاح الكسر.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 800 مم بحى شرق مما أدى إلى تجمع كميات من المياه بالمنطقة وعلى الفور تم تشغيل الخطوط البديلة للمياه وتجنب قطع المياه عن المنطقة السكنية المجاورة .

ووجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في الاصلاح كما تم تكليف ادارة المرور بتنظيم الحركة المرورية ومنع الزحام بالمنطقة لحين الانتهاء من اعمال الاصلاح خلال الساعات القادمة.

يشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تستقبل الشكاوى عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن (١٢٥) من أى تليفون أرضي أو من أى محمول على الرقم (01280733990) والواتس آب على الرقم (01206179891) أو الصفحة الرسمية للشركة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).