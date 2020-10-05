رئيس "مياه المنوفية" يتابع تنفيذ خط الطرد الرئيسي بـ"سرس الليان"

أجرى الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، زيارة ميدانية، اليوم، لفرع الشركة بسرس الليان للأطمئنان على سير العمل وانتظامه والتنسيق بشأن إتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للارتقاء بنسب التحصيل وبكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس الشركة أعمال تنفيذ خط الطرد الجديد من محطة رفع سرس الليان الرئيسية إلى محطة معالجة كفر السنابسة، وكذلك المرور على مراحل التشغيل بمحطة رفع سرس الليان الرئيسية، رافقه المهندس أحمد القواس رئيس فرع سرس الليان لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وإزالة المعوقات الخاصة بأعمال التنفيذ.

وأكد حرصه علي التواصل الدائم والمستمر مع رؤساء الافرع والمحطات للوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيًا وإداريًا من أجل تحقيق الصالح العام والاستفادة من الاستثمارات التي تقوم الدولة بضخها في البنية التحتية وكذا الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومن أهمها خدمة الصرف الصحي التي تعد من أهم الخدمات التي تحرص الدولة على توصيلها للمواطنين.

فيما أجرت لجنة من مديرية الشئون الصحة بالمنوفية فحص طبي للعاملين بالشركة للكشف عن الأمراض المزمنة (ضغط الدم - السكر)، ضمن حملة 100 مليون صحة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

علي صعيد متصل، أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية حرص الشركة على المشاركة فى فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة الحالة الصحية لكافة أبناء الشركة الذين يعانون من الأمراض المزمنة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية.