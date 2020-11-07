بعكاز.. سبعينية تدلي بصوتها في الانتخابات: بحب بلدي

بعكاز كاد أن ينكسر من شدة الضغط عليه، وبملامح تحكي ما تركته عوامل الزمن على وجهها، توجهت السيدة جورجيت إلى لجنتها الانتخابية بمنطقة مدينة نصر بدائرة القاهرة بلجنة "الجامعة العمالية" للإدلاء بصوتها في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وبالرغم من صعوبة الحركة التي تعاني منها منذ سنوات عديدة، إلا أنها حرصت على أن تكون متواجدة لتشارك بصوتها لتقديم ولو شيء بسيط لمصر حسب قولها.

"جايه بعكازي وسندي عشان انتخب وأقول صوتي.. ومهما كنت تعبانة لازم أعمل واجبي تجاه بلدي"، بتلك الكلمات عبرت السيدة السبعينية جورجيت عن مدى تمسكها وإصرارها بأداء واجبها الوطني تجاه البلد، مصطحبه ابنتها معها لتساعدها على الحركة حتى تدلي بصوتها لتنفيذ نداء الوطن لها بالمساعدة على بنائه وفق إرادة الشعب.

وتمنت السيدة السبعينية من جموع الشعب المصري أن يؤدوا واجبهم الوطني والمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، حرصا على مستقبل أبنائهم وأحفادهم، كما توجهت نصيحتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار العدوى، حيث أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب وطني لا يقل عن أهمية التصويت في الانتخابات.

وساعد رجال الأمن السيدة السبعينية للوصول للجنة الخاصة بها، حيث لازمها رجال الأمن في جميع المراحل بدءا من الانتقال داخل الجامعة العمالية وحتى الانتهاء من الإدلاء بصوتها واستقلال السيارة الخاصة بابنتها.

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، يغرفة عمليات مركزية والتي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابيةز، بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخبا في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.