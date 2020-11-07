تنسيقية الشباب تشيد بإقبال الناخبين في الشيخ زويد: مفيش استسلام

سلطت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الضوء على الإقبال الواسع للناخبين في الشيخ زويد، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، بالمرحلة الثانية، والتي وصفتها بـ"ملحمة وطنية فريدة من نوعها".

وقالت التنسيقية، إنه قام الناخبون بمحافظة شمال سيناء بالشيخ زويد، بالوفود علي مقار لجانهم الانتخابية في الصباح الباكر من اليوم الأول بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب، حيث استشعر المواطنون أهمية المشاركة واختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب.

وأشارت إلى أن مواطنو سيناء شددوا على أهمية النزول للاستحقاق الدستوري، حيث يعد مجلس النواب حمايةً للدولة من أخطار كثيرة تحدق بها، فالجيش علي الحدود يحمي، ومجلس النواب يشرع من أجل مستقبل البلاد.

وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: انتظام التصويت في انتخابات النواب

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب2020، التي انطلقت المرحلة الثانية منها اليوم السبت، وتستمر حتى مساء غد الأحد، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

رصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتظام عملية التصويت في اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحا، في اليوم الأول من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وسط مشاركة متنوعة من فئات المجتمع، حيث تم رصد حضور المرأة والشباب وكبار السن أمام اللجان منذ انطلاق عملية التصويت.

وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً غدا في تمام الساعة الثانية ظهراً، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 9 مقاعد في اللجولة الأولى التي أجريت يومي 24 و25 أكتوبر المنقضي، حيث تنافس على 28 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وإنطلقت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، اليوم وسط استعدادات وتعزيزات امنية فى جميع مقرات اللجان الانتخابية التى ستشهدها ١٣ محافظة من محافظات الجمهورية ،وهى :القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويحق لنحو 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو ١٤١ مقعدا انتخابيا ، 2085 مرشحا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحا أساسيا،على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.