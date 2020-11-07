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وكيل مشيخة الأزهر يدلي بصوته في انتخابات النواب بـ"طبري الحجاز"

كتب:

دينا عبدالخالق وماهر هنداوي
12:13 م | السبت 07 نوفمبر 2020
الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني

الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني

أدلى الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل مشيخة الأزهر الشريف، بصوته منذ قليل في انتخابات مجلس النواب 2020، بمدرسة طبري التبعة لمنطقة النزهة.

يأتي ذلك وسط التزام القائمين على عملية التصويت بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتزام الناخبين بالإجراءات نفسها.

جدير بالذكر أن دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" يتنافس فيها 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتي لمحافظات المرحلة الثانية.   

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