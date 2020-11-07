مصرع عامل وإصابة مزارع في مشاجرة بسبب أرض زراعية بكفر شكر

شهدت مدينة كفر شكر مشاجرة بالأسلحه النارية بين طرفين، بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية بينهما، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة مزارع، وفُضت المشاجرة ونُقلت الجثة والمصاب إلى المستشفى، وضُبط طرفا المشاجرة.

وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقامت بسؤال شهود العيان، وطلبت تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله، والتحفظ على طرفي المشاجرة لحين ورود التحريات.

وتلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، بلاغًا بوقوع مشاجرة بالأسلحه النارية بين طرفين ووجود جثة ومصاب، وتم إخطار اللواء فخرالدين العربي مدير الأمن، فانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية.

وتبين أن المشاجرة بين طرفين لخلافات بينهما على قطعة أرض زراعية، حيث تبادلا إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن وفاة عامل بقطعة الأرض الزراعية الخاصة بأحد الطرفين إثر إصابته بعيار ناري، وإصابة مزارع بعيار تصادف تواجده بأرضه الزراعية.

وتوصلت التحريات إلى تحديد طرفي المشاجرة، وهم 8 أشخاص لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف طرفي المشاجرة بمحل إقامتهم، وتمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفرشكر من ضبط 5 منهم، وبحوزتهم بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و3 كيلو جرامات مخدر البانجو، و250 جرامًا لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، ودراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية، و5 هواتف محمولة.

وبمواجهة المضبوطين، اعترفوا بالتشاجر لخلافات على قطعة الأرض وتبادلهم إطلاق الأعيرة النارية باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، ما أدى لوفاة العامل وإصابة المزارع، كما أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات وحجز طرفي المشاجرة.