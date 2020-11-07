نيابة الإسكندرية تخلي سبيل والدي الرضيع "المعقور" وتصرح بالدفن

أمرت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم، بإخلاء سبيل والد ووالدة الطفل الرضيع، وعمره شهر، والذي لقي مصرعه بعد عقر كلب ضال له أثناء نومه داخل منزله، حيث وُجهت لهم تهمة الإهمال في رعاية ابنهما.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات الموسعة مع الزوج وزوجته، الذي توفى طفلهما الرضيع بعدما تسلل كلب ضال إلى غرفة النوم وعقره في رأسه وجسده.

واستمعت النيابة العامة، الى أقوال والد الطفل "ميسرة.ج.ح"، وكذلك أقوال والدة الطفل المعقور "إيمان.ع.ع"، حول التهام الكلب الضال طفلهما داخل غرفته.

وأكد الزوجان في تحقيقات النيابة العامة، أن منزلهما في الدور الأرضي وقريب جدًا من الشارع الذي يقع في إحدى قرى العامرية، ودائما ما تدخل الحيوانات من الشارع إلى مدخل العقار، وأنهما تفاجأ بتسلل الكلب الضال والتهام الطفل الصغير أثناء نومه.

وأضافت الأم، أنها صرخت كثيراً وحاولت إبعاد الكلب عن طفلها وقام الطفل بعقرها هى أيضاً، وحاولت الاستغاثة بالمارة والجيران وشهود العيان من أجل إبعاد الطفل، إلا أنهم جاءوا بعد عقر الطفل لها ولطفلها الرضيع.

وأكد الاب الذي كان في حالة حزن شديد بسبب فقدان نجله الذكر الوحيد الذي كان ينتظر قدومه بعد ما رُزق بأكثر من فتاة، أن من طبيعة القرى والعزب دخول الحيوانات إلى مدخل العقارات وانتشارها في الشوارع وتعامل الاطفال معها دائماً، ولم يتخيل أحد أن هذا الكلب سيقوم بعقر طفله أثناء نومه على السرير، مشيرًا إلى أن ما حدث هو قدر من الله، وأنه راضٍ به.

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الطفل الصغير المعقور، وإخلاء سبيل الزوجين من سرايا النيابة، وإخطار الطب البيطرى بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الكلاب المسعورة.

البداية عندما تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة العامرية ثان، بوفاة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهراً واحداً، نتيجة هجوم كلب ضال على الطفل وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم.

وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط مباحث القسم، لمحل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل معقور الرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتوفى فى الحال، ويدعى "م.م.ج"، عمره شهر واحد.

وبسؤال والد ووالدة الطفل المتوفى، قررا أنهما حال تواجدهما بمنزلها بالطابق الأول، تسلل كلب ضال إلى غرفة طفلها الصغير وقام بعقره في الرأس وأنحاء مختلفة بالجسم، وحال تدخل الأم عقرها الكلب فى ذراعها اليمنى، الامر الذى دفعها للصراخ والاستغاثة بالأهالى بالمنطقة.

وتجمع الأهالى وطاردوا الكلب الضال حتى تمكنوا من قتله، تم نقلت جثة الطفل لمشرحة مستشفى العامرية العام، وحُرر محضر بالواقعة، وجار عرض الأب والأم على النيابة العامة فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.