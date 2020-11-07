محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا في حال استمرار غزارة الأمطار

علقت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على السيول التي تحدث في محافظة الإسكندرية، وأن ما حدث من سيول هو عبارة عن نوة ويكون لها جدول خاص للصيادين ويكون قبل وجود تنبؤات جوية أو بحرية ويكون خاص بهم لعملية الصيد، وأنه لا يشترط أن تكون كل النوات مصاحب لها أمطار أو حالة من عدم الاستقرار.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الذي يؤكد وجود النوة من عدمها هي وجود خرائط توزيعات التغطية، ووفقا لكل الخرائط فأنها تؤكد وجود منخفض جوي على منطقة الساحل الشمالي والذي سيؤثر على الساحل الشمالي كله ليس إسكندرية فقط ولكن "سيدي عبدالرحمن، الضبعة، مطروح، السلوم، سيدي براني، وأيضا سيمتد لبعض المناطق من الوجه البحري وخاصة شمال الوجه البحري "بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة، دمنهور"، وكل ذلك سيتأثر بالأمطار.

وتابعت، أنه بالفعل بدأت أمطار على الإسكندرية منذ فجر اليوم وكانت أمطارا غزيرة ورعدية وهو ما أدى لتراكم المياه في بعض المناطق، مشيرة إلى أن كل الأجهزة في المحافظة تعمل على شفط المياه من الشوارع، محذرة من أنه بداية من اليوم السبت والأحد ستتعرض السواحل الشمالية لكميات أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأيضا محافظات الوجه البحري تتعرض لكميات أمطار متوسطة ومن الممكن أن تمتد إلى خفيفة لبعض المناطق من القاهرة وسيستمر ذلك اليوم وغدا.

وأشارت، إلى أنه في خلال ساعتين ستتعرض المحافظة مرة أخرى لأمطار غزيرة وذلك من خلال الصور الموجودة على الأقمار الصناعية، وغزارة الأمطار ستتراوح على حسب التوقيت، فهناك أوقات ستكون متوسطة وأوقات أخرى ستكون غزيرة الشدة.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال المداخلة في برنامج "صباح البلد"، إن الأمطار بدأت منذ أمس العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا وكانت غزيرة للغاية، ولكن زادت عن التوقعات، مؤكدا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أبلغتنا بكل هذه التغيرات لذلك تم تعطيل المدارس اليوم السبت نظرا للأحوال الجوية، موضحا أن كمية هذه الأمطار فوق الطاقة الاستيعابية للمحطات لذلك نستغرق وقتا في عملية صرف المياه.

وأكد الشريف، أنه في حالة استمرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار سيتم تعطيل طلبة المدارس والجامعات.