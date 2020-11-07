الشباب يحتشدون للتصويت في مصر الجديدة: "استأذننا من الشغل"

توافد العشرات من الشباب من جميع الأعمار الشبابية، بمصر الجديدة للإدلاء بأصواتهم في مدرسة مصطفى كامل بمنطقة شيراتون، بانتخابات مجلس النواب، في المرحلة الثانية .

وأكد جموع الشباب لـ"الوطن" أن احتشادهم جاء بالاستئذان من جهات عملهم للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضافوا ان حرصهم على الحضور للإدلاء باصواتهم ، نابع من قناعتهم وحبهم للوطن وبلدهم، وحتى يستمر في حالة الاستقرار التي تولدت على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، لافتين إلى أنهم يرون بأعينهم حجم الإنجازات التي تحققت في فترة قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات في جميع قطاعات ومجالات الحياة والعمل .

وقال شاكر نادي، أحد الناخبين، إنه استأذن لمدة ساعتين من مقر عمله بإحدى الشركات الخاصة لحرصه على اختيار مرشحه الذي يثق به، والذي يستحق أن يمثله وعائلته تحت قبة البرلمان، حتى يحقق لهم خدماتهم وطموحاته وطموحاته أولاده في المستقبل من وضع التشريعات اللازمة لتحقيق هذه الطموحات في كافة مجالات الحياة خاصة في التعليم والصحة، حيث يرى أنهما أهم قطاعين في الدولة يحتاجان المزيد من الاهتمام والتعديلات في التشريعات.

وانطلق اليوم مارثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ، في 13محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.وتستمر الانتخابات على مدار يومي السبت والاحد ٧و٨نوفمبر الجاري.