32 قاضيا للإشراف على انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن العملية الانتخابية تسير بهدوء داخل اللجان، مشيرًا إلى تأمين مقرات اللجان الانتخابية، وتزويدها بكافة الإمكانيات لتسهيل العملية الانتخابية.

وقال المحافظ في تصريح له اليوم السبت، إن إجمالي عدد القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بلغ 32 قاضيًا موزعين على اللجان العامة والفرعية، برئاسة المستشار عبيد رشيد رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بجنوب سيناء.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تضم لجنتين عامتين، إحداهما بمدينة شرم الشيخ ومقرها مدرسة جيل أكتوبر بالهضبة، وتتكون من 10 لجان فرعية، بينهم 4 لجان بمدينة شرم والشيخ، ولجنتين في نويبع، ولجنتين في دهب، ولجنة في طابا، ولجنة بسانت كاترين.

واللجنة العامة الثانية توجد بمدينة الطور، وتضم 19 لجنة فرعية، بينها 11 لجنة بمدينة الطور، و 2 بأبوزنيمة، و2 بأبورديس، و 4 بمدينة رأس سدر.

وأضاف أنه جرى تأمين أماكن إقامة القضاة على أعلى مستوى، بالتنسيق بين قوات الشرطة والقوات المسلحة.

وبلغ عدد الناخبين على مستوى المحافظة 90235 ناخبًا، موزعين على لجنتين عامتين، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرًا انتخابيًا، و29 لجنة فرعية داخل مدارس جنوب سيناء.

وخصص لمحافظة جنوب سيناء 4 مقاعد بمجلس النواب، بينهم 2 فردي، و 2 بنظام القوائم، وبلغ عدد المتنافسين في الانتخابات البرلمانية بالمحافظة 14 مرشحًا، بينهم 10 مرشحين على المقعدين الفرديين، و4 بنظام القائمة، وتضم المحافظة دائرتين انتخابيتين، هما الدائرة الأولى ومقرها قسم أول شرم الشيخ، وتضم مدن شرم الشيخ ، دهب، نوبيع، سانت كاترين، طابا، وخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه 4 مرشحين، الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة الطور، وتضم مدن الطور، رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، وخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه 6 مرشحين.