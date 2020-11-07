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محمود مسلم

البعثة الدولية لمراقبة انتخابات مجلس النواب تتفقد لجان طنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
11:41 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
وفد البعثة الدولية لمراقبة انتخابات مجلس النواب يتفقد لجان بطنطا

وفد البعثة الدولية لمراقبة انتخابات مجلس النواب يتفقد لجان بطنطا

زار وفد من البعثة الدولية لمراقبة انتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، لجنة المغتربين بمدرسة محمد فريد بطنطا بمحافظة الغربية، لمتابعة عمليات التصويت داخل اللجان، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الناخبين الكمامات قبل الدخول للجان.

ويضم الوفد أعضاءً من دولتي فرنسا وكينيا، وسط إجراءات أمنية حول اللجنة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية في 1159 لجنة، داخل 661 مقرًا انتخابيًا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت، 3 ملايين و450 ألفًا و331 ناخبا وناخبة.

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