مندوبو مرشحي المعادي يوزعون كمامات على الناخبين أمام اللجان

وزع مندوبو المرشحين المستقلين أمام مدرسة الثانوية بنين الكمامات علي الناخبين في إطار الحرص علي عدم التعرض للإصابة بالعدوى تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد والتحذيرات من عدم ارتداء الكمامات .

وانطلق مارثون انتخابات مجلس النواب للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهدت الساعات الأولى منذ فتح اللجان في منطقة المعادي وخاصة مدرسة الثانوية بنين بالمعادي وجود طاربيزة عليها مجموعة من علب الكحول والماسكات للراغبين في الحصول علي كحول أو كمامة، كما لوحظ وجود علامات بيضاء علي الأرض لإرشاد الناخبين بضرورة التباعد الاجتماعي تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقام مندوبي المرشحين المستقلين وكذلك مندوبي القوائم بتوفير كراسي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لنقل الناخبين في حال تعثر السير، كل ذلك يتم وسط إجراءات أمنية مكثفة وتنظيم من قبل أمناء الشرطة وهناك تعاون بين المواطنين ورجال الشرطة.

ودفعت وزارة الصحة والسكان بسيارات إسعاف أمام اللجان لنقل اي ناخب يحدث له شي وتأمين العملية الانتخابية .

وانطلق اليوم، ماراثون التصويت بالمرحلة الثانية فى انتخابات مجلس النواب على مدار يومين، وتضم الجولة القاهرة و12 محافظة أخرى هى: «القليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء»، بعد انتهاء المصريين بالخارج من المشاركة فى عملية الاقتراع.

وينافس فى انتخابات المرحلة الثانية 2085 مرشحاً على 141 مقعداً على المقاعد الفردية فى 70 دائرة، فيما تنافس عدد من القوائم الانتخابية على 142 مقعداً، ففى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين السباق على 100 مقعد، وفى قطاع شرق الدلتا تشتعل المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب 2020، في مرحلتها الثانية والمقرر عقدها يومي ٧ و ٨ من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنهتم الدفع بـ 1413 سيارة إسعاف مجهزة بالإضافة إلى الدفع ب 4 لانش إسعاف نهري بمحافظات المرحلة الثانية، وسيتم وضع السيارات العاملة في حالة استنفار خارجي وانتشار حر، حيث يتم توزيعها على المقار الانتخابية، ومحافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزيرة شددت على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، والالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.