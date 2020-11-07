الإسعاف تتدخل لإنقاذ مسن سقط أمام لجنة انتخابية في باب الشعرية

تدخل أفراد الإسعاف أمام مدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية بنين بمنطقة باب الشعرية والتابعة لدائرة الجمالية الانتخابية، من أجل إنقاذ مسن سقط على الأرض مغشيًا عليه عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.

وساعد أفراد الإسعاف الرجل المسن ووضعوه على كرسي متحرك وعملوا الإسعافات الأولية اللازمة له، حتى تعافى الرجل، وغادر مقر اللجنة الانتخابية، حيث تتمركز سيارة الإسعاف أمام مقر اللجنة الانتخابية تحسبًا لأية حالات مرضية عاجلة.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية في محيط المقرات الانتخابية، بالإضافة إلى إجراءات احترازية ووقائية، سواء ارتداء الكمامات الطبية أو تطهير أيدي المواطنين بالمطهرات الكحولية.

وتقام انتخابات مجلس النواب لمدة يومين اليوم وغدًا، ضمن المحافظات التي تأتي في المرحلة الثانية والتي تضم 13 محافظة، وهي القاهرة، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والسويس، ودمياط، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث وضعت خطة من أجل توزيع سيارات الإسعاف في محيط اللجان الانتخابية، إلى جانب تعقيم كل اللجان الانتخابية في محافظات الجمهورية الـ13 ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات، وكان ذلك قبل يومين من بداية انتخابات مجلس النواب التي انطلقت صباح اليوم، كما أنها قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من أجل ضمان سلامة المباني التي ستجرى بها الانتخابات.

وقررت الهيئة الوطنية تخصيص الطوابق الأرضية باللجان الانتخابية لكل من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار التيسير عليهم في الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع، إلى جانب توزيع الكمامات الطبية مجانًا أمام مقرات اللجان الانتخابية، مع قياس درجة حرارة جميع الناخبين قبل دخول اللجان الانتخابية.