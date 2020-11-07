شعراوي: فتح جميع اللجان في موعدها والمحافظات على الحياد

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انتظام فتح جميع لجان المرحلة الثانية في موعدها لانتخابات مجلس النواب بـ 13 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط وشمال سيناء.

وقال شعراوي إن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لجان الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية.

ووجه شعراوي بضرورة التنبية على كل المحافظات بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان على مدار يومي الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم على أبواب اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة توفير مظلات وتسهيلات لكبار السن وذوي القدرات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وفي مناخ صحي وآمن.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة.

وأوضح شعراوي على أن وزارة التنمية المحلية نسقت على مدار الأيام الماضية وتعاونت مع كل الوزارات والجهات المعنية والهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالانتخابات.

ودعا اللواء محمود شعراوي أبناء الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.