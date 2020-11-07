محافظ السويس يتفقد لجنة مدرسة الثانوية بنين

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، مدرسة السويس العسكرية الثانوية بنين بحى السويس، فى أول ايام الانتخابات البرلمانية، للتأكد من سير العملية الانتخابية بنجاح دون وجود معوقات أو مشكلات.

رافق صقر الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ السويس، الدعوة للمواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدًا أنها واجب وطني، ومشددا على ضرورة تجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم اللازم للاطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة.

وأضاف محافظ السويس فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم تجهيز غرفة عمليات بالاحياء وربطها بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظةً بلحظة وتلقي الشكاوي، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد التام بكل الوحدات الصحية وعمل خطة طوارئ.

وقدم المحافظ الشكر لرجال الدولة لدورهم في تأمين مقار ولجان انتخابات مجلس النواب، وظهور العميلة الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة، مضيفا أنه لمس بنفسه الإجراءات الأمنية التي وضعتها قوات الشرطة لتأمين الانتخابات، والتصدي لأي محاولات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.