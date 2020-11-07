مسيرة برأس سدر لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب

نظمت إدارة رأس سدر التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، مسيرة لدعوة وتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، خلال اليوم الأول لانطلاق الانتخابات بالمحافظة.

وانطلقت المسيرة من أمام الإدارة التعليمية، وجابت شوارع وأحياء المدينة، وواصلت حتى مقر اللجان الانتخابية، وردد المشاركون في المسيرة هتافات "تحيا مصر"، ومجموعة من الأغاني الوطنية، إضافة إلى عبارات "انزل شارك"، و"عبر عن رأيك"، و"صوتك أمانة".

وحمل المشاركون أعلام مصر ورددوا الهتافات الوطنية، وقام مجموعة من الأطفال بالرقص على أنغام الأغاني الشعبية.

وشهد اليوم الأول للتصويت إقبالًا من المواطنين للتعبير عن دعمهم لمصر وحرصهم على المضي قدمًا ودفع عجلة التنمية والاستقرار في البلاد.

وبلغ عدد الناخبين على مستوى المحافظة 90235 ناخبًا، موزعين على لجنتين عامتين، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرًا انتخابيًا، و29 لجنة فرعية داخل مدارس جنوب سيناء.