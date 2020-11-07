طوابير النساء تغزو لجان الأسمرات مقارنة بالرجال

شهدت لجان لجان المقطم والأسمرات والخليفة، أعدادا كبيرة من النساء اللاتي أصررن على النزول والمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مقارنة بعدد الرجال، وظهرت العديد من الطوابير النسائية أمام اللجان بعكس الرجال.

وانتظم التصويت في لجان المقطم والأسمرات والخليفة، منذ الصباح، في اليوم الاول من المرحلة الثانية في انتخابات مجلس مجلس النواب ، وسط كثيف .

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء على مدار اليوم.

وأجريت المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

وجاءت محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأجريت الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020.