"الشارقة للتدريب الإعلامي" ينظم ورشًا حول التصميم وكتابة السيناريو

ينظم مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، سلسلة ورش عمل، تتناول تصاميم النشر المكتبي وتصاميم الجرافيك وكتابة السيناريو، ضمن برنامج مشاركته في فعاليات الدورة الـ39 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تستمر لغاية 14 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

ويقدم الورشة التي تعرض عبر برنامج التطبيقات المرئي "زووم"، نخبة من المتخصصين في فنون صناعة المحتوى الإعلامي المرئي والمكتوبة.

وحملت أولى الورش عنوان "أفضل الممارسات لتصاميم النشر المكتبي مع فرق العمل"، وتناولت أفضل طرق وأدوات التصميم والنشر المكتبي مع فرق العمل سواء في الصحافة المكتوبة أو المجلات أو في تصاميم الكتب المطبوعة والإلكترونية، من خلال مجموعة من البرامج المخصصة لهذه الغاية من شركة أدوبي.

وتتناول الورشة الثانية التي تقام تحت عنوان "مهارات تصميم الجرافيك للنشر المكتبي" على مدى ثلاثة أيام بين 8 و10 نوفمبر الجاري من الساعة 10 صباحا وحتى 12:30 ظهرا، تطوير مهارات المشاركين في تصميم الجرافيك في مجال الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو في تصميم أغلفة الكتب المطبوعة والرسوم التوضيحية.

أما الورشة الثالثة، الذي ينظمها المركز على مدى ثلاثة أيام بين 9 و11 نوفمبر بعنوان "كتابة السيناريو"، حيث ستتناول أسس كتابة سيناريو درامي أو عمل فيلم أو إعلان، والخطوات التي تمكن المشارك من كتابة السيناريو، وذلك بين الساعة 7 و9:30 مساء.

ومن جانبه قال حسين شاهين، مدير مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، إن برامج المركز لا تتوقف طوال العام، وتتوجه للشباب والباحثين عن تمكين أدواتهم المهنية ببرامج احترافية، واليوم نحن نشارك الشارقة عرسها الثقافي، ونساهم ببرنامج فعالياته بعدد من الورش المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي المرئي والمكتوب والمسموع.

وأضاف: "تنسجم برامج المركز مع رؤية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الرامية إلى النهوض بواقع الإعلام المحلي وتقديم محتوى يعكس تجربة إمارة الشارقة والدولة للعالم أجمع، إذ نعد من خلال برامجنا كوادر جديدة ومؤهلة من الإعلاميين وصناع المحتوى ترفد المشهد الإعلامي بخبراتها وتشكل إضافة لجهود مؤسساته الرسمية والخاصة".