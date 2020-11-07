رئيس التحرير

محمود مسلم

تفاصيل إطلاق "الشارقة للكتاب".. مجلدات من المعجم التاريخي للغة العربية

كتب:

محمد عزالدين
12:38 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
أحمد بن ركاض العامري

أحمد بن ركاض العامري

قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن معرض الشارقة للكتاب أول معرض تجاري يعقد على مستوى العالم في ظروف استثنائية، وهناك إقبال متميز، رغم أنه ليس بنفس العدد السابق، والذي يزور المعرض يزوره لشراء الكتب، وليس مجرد الزيارة فقط، ما يعزز من صناعة الكتاب.  

وأضاف "العامري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "ten"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلاني، أن حاكم الشارقة أطلق الأجزاء الثمانية الأولى من المعجم التاريخي للغة العربية، لافتا إلى أن ما يميزه أنه يرجع لبدايات اللغة العربية القديمة جدا ويرجع للأصل العبري في الكلمة أو الأصل النبطي للكلمة، والمعجم يعد من المعاجم المهمة في تاريخ الأمة العربية، وجرى إطلاق 8 مجلدات منه.

وأوضح أن المعجم به أصل الكلمة والأحداث وأين أتت وذكرت، وهل ذكرت في حديث أو في القرآن الكريم أو في الشعر الجاهلي أو في نصوص عبرية أو نبطية، ولم يتم إتاحة المجلد حتى الآن للجمهور عبر الإنترنت، لافتا إلى أن كل حرف يحتوي على 4 مجلدات، وقد يصل مجموع المجلدات لـ61 مجلد نظرا لأنه عمل استثنائي وفريد من نوعه.

اقرأ المزيد:

حاكم الشارقة يطلق المجلدات الأولى من "المعجم التاريخي للغة العربية"

هيئة الكتاب تشارك في معرض الشارقة الدولي بـ600 عنوان

"العالم يقرأ من الشارقة" غدا في انطلاقة الشارقة الدولي للكتاب 39

وسط إجراءات احترازية ضد كورونا.. افتتاح "الشارقة الدولي للكتاب" اليوم

"جمر" وليد عثمان في معرض الشارقة الدولي للكتاب

1024 ناشرا يشاركون في معرض الشارقة للكتاب.. ومصر تتصدر القائمة

"الشارقة للكتاب" تطلق أول وكالة أدبية بالوطن العربي