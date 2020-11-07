تفاصيل إطلاق "الشارقة للكتاب".. مجلدات من المعجم التاريخي للغة العربية

قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن معرض الشارقة للكتاب أول معرض تجاري يعقد على مستوى العالم في ظروف استثنائية، وهناك إقبال متميز، رغم أنه ليس بنفس العدد السابق، والذي يزور المعرض يزوره لشراء الكتب، وليس مجرد الزيارة فقط، ما يعزز من صناعة الكتاب.

وأضاف "العامري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "ten"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلاني، أن حاكم الشارقة أطلق الأجزاء الثمانية الأولى من المعجم التاريخي للغة العربية، لافتا إلى أن ما يميزه أنه يرجع لبدايات اللغة العربية القديمة جدا ويرجع للأصل العبري في الكلمة أو الأصل النبطي للكلمة، والمعجم يعد من المعاجم المهمة في تاريخ الأمة العربية، وجرى إطلاق 8 مجلدات منه.

وأوضح أن المعجم به أصل الكلمة والأحداث وأين أتت وذكرت، وهل ذكرت في حديث أو في القرآن الكريم أو في الشعر الجاهلي أو في نصوص عبرية أو نبطية، ولم يتم إتاحة المجلد حتى الآن للجمهور عبر الإنترنت، لافتا إلى أن كل حرف يحتوي على 4 مجلدات، وقد يصل مجموع المجلدات لـ61 مجلد نظرا لأنه عمل استثنائي وفريد من نوعه.