"العالم يقرأ من الشارقة" غدا في انطلاقة الشارقة الدولي للكتاب 39

تحتفي أمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة غدا بانطلاقة الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظّمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة"، وحتى حتى 14 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.

وينطلق المعرض هذا العام بدورة استثنائية لأول مرّة في تاريخه، متخذاً مختلف الإجراءات الاحترازية التي تنسجم مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت الهيئة عن تنظيم كافة فعاليات المعرض المصاحبة (عن بعد) عبر منصتها (الشارقة تقرأ)، فيما تقدم دور النشر إصدارتها في مركز إكسبو الشارقة.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع الزوّار بمسافات التباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة، والعمل على التعقيم المستمر، كما سيتم تعقيم قاعات وردهات وأروقة المعرض لمدة 5 ساعات يومياً. إلى جانب ذلك، تم تخصيص نظامٍ إلكترونيٍ ذكيٍ لإدارة وتنظيم الزيارات للمعرض ودور النشر على أربع فترات خلال اليوم، حيث سيتم منح الزوّار (سوار) بألوان مختلفة تحدد فترة تواجدهم في المعرض بناءً على تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني Registration.sibf.com، مع إمكانية تمديد فترة بقائهم في المعرض من خلال الموقع.

وتستضيف الإمارة هذا العام نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفكرية عربياً وأجنبياً، حيث سيشهد المعرض مشاركة أكثر من 60 كاتباً وأديباً عربياً وأجنبياً، جاؤوا من 19 دولة ليقدموا 64 ندوة ثقافية وحوارية.

ومن أبرز الضيوف المشاركين هذا العام برنس إيا، وروبرت كيوساكي، ولانغ ليف، وإيان مارتل، وإليزابيتا دامي، وواسيني الأعرج، وأحمد مراد، وليلى المطوع، ولينا خوري، وأحمد الرفاعي، ومشعل حمد، ونجوى الذبيان، ونيل باسريشا، وياسر عقل، ورافيندر سينغ، وسلطان العميمي، إيمان اليوسف، وغيرهم.