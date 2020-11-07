توافد كبير للشباب على لجان قصر الدوبارة بعابدين وسط إجراءات احترازية

توافد عدد كبير من الشباب على مدرسة قصر الدوبارة التجريبية الرسمية للغات التابعة لدائرة عابدين، على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وشهدت اللجنة الانتخابية كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم توزيع الكحول الطبي والكمامة على المواطن قبل اصطفافه منتظرًا دوره قبل الإدلاء بصوته.

كما تواجدت العلامات الفاصلة للمسافات الآمنة بين الناخبين أثناء التواجد في صفوف الناخبين ثم التأكد من الالتزام من ارتداء القناع وإعطائه مناديل معقمة، كما يتم قياس درجة حرارة المواطن للتأكد من صحته، ويختتم بمروره ببوابة التعقيم، قبل مباشرة حقه الانتخابي.

كما شهد محيط اللجان إجراءات أمنية مشددة من رجال الشرطة.

وتشهد دائرة "عابدين" منافسة شرسة بين 10 مرشحين فرديين في انتخابات مجلس النواب، على مقعد واحد، من بينهم 5 ممثلين عن أحزاب سياسية وهم مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، والحركة الوطنية، والتحالف الشعبي، بينما دخل الماراثون 5 مستقلين.

ويتنافس الدكتور شيرين أحمد فؤاد، مرشح حزب حماة الوطن، على رمز التاج، أما النائب الحالي محمد أبو حامد، يخوض الانتخابات للمرة الثانية على نفس المقعد، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، حاملا رمز الصاروخ.