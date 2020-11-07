مؤمن زكريا: المشاركة في الانتخابات واجب وعايز أبوس راس كل واحد ساعدني

قال مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، بعد مشاركته في انتخابات النواب اليوم بمدينة نصر، إنه قرر الإدلاء بصوته في الانتخابات لأداء واجبه تجاه البلد، حسب قوله، مضيفاً أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب على كل مواطن محب لبلده.

وحول مظاهر الحب من الناخبين أثناء استقباله على أبواب اللجنة الانتخابية، قال مؤمن لـ"الوطن": "بشكر كل واحد ساندني أو وقف جنبي، عايز أبوس على راس كل اللي بيحبوني وبيدعموني، بشكر كل الناس على الحب الكبير".

حرص لاعب النادي الأهلي على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وأدلى اللاعب بصوته في مدرسة ابن سينا بدائرة مدينة نصر قبل قليل.

وجاءت مشاركة اللاعب وسط حفاوة واسعة من الناخبين المشاركين في الانتخابات، والذين حرصوا على التعبير عن التضامن مع اللاعب.

ورفع بعض الناخبين أمام باب اللجنة الحركة الشهيرة لنجم النادي الأهلي، كنوع من التضامن معه بعد إصابته التي أبعدته عن الملاعب.

وبدأت أعراض المرض تظهر على اللاعب منذ عودته إلى الأهلي بعد احترافه في الدوري السعودي، وتأكدت إصابته بمرضٍ خطير بعد ظهوره في أحد البرامج الرياضية وهو غير قادر على الكلام بطريقة صحيحة.

مرض مؤمن زكريا هو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه، إلا أن نجم الأهلي بدأ في التحسن خلال الفترة الأخيرة، وأجرى بعض التمرينات تحت إشراف الطبيب داخل صالة الجيم لأول مرة منذ فترة.

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب في 13 محافظة

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالداخل اليوم؛ إذ تُجرى في دوائر 13 محافظة هي: "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

واستكملت محافظة القاهرة استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها السبت والأحد المقبلين، لاستقبال 7797709 ناخبين، موزعين على 19 لجنة عامة، بها 1431 لجنة فرعية، داخل 630 مركزًا انتخابيًا؛ إذ جهزت وأعدت المقار الانتخابية.