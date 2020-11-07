فيديو.. لحظة إدالاء مؤمن زكريا بصوته في الانتخابات: استقبال جماهيري حافل

حرص لاعب النادي الأهلي، مؤمن زكريا، على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وأدلى اللاعب بصوته في مدرسة ابن سينا بدائرة مدينة نصر قبل قليل.

وجاءت مشاركة اللاعب وسط حفاوة واسعة من الناخبين المشاركين في الانتخابات، والذين حرصوا على التعبير عن التضامن مع اللاعب.

ورفع بعض الناخبين أمام باب اللجنة الحركة الشهيرة لنجم النادي الأهلي، كنوع من التضامن معه بعد إصابته التي أبعدته عن الملاعب.

وبدأت أعراض المرض تظهر على اللاعب منذ عودته إلى الأهلي بعد احترافه في الدوري السعودي، وتأكدت إصابته بمرضٍ خطير بعد ظهوره في أحد البرامج الرياضية وهو غير قادر على الكلام بطريقة صحيحة.

مرض مؤمن زكريا هو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الانسان وجميع حواسه حتى النطق.

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب في 13 محافظة

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالداخل اليوم؛ إذ تُجرى في دوائر 13 محافظة هي: "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

واستكملت محافظة القاهرة استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر إجرائها السبت والأحد المقبلين، لاستقبال 7797709 ناخبين، موزعين على 19 لجنة عامة، بها 1431 لجنة فرعية، داخل 630 مركزا انتخابيا؛ إذ جهزت وأعدت المقار الانتخابية.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن هناك التزام بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، مشددا على توفير وسائل الراحة للمواطنين، في أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار المحافظ، إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والغرف التابعة في جميع الإدارات والجهات التابعة والخاصة بمتابعة العملية الانتخابية، بدءا من أمس الخميس.

ودعا "عبدالعال" المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري باختيار من يناسبهم، باعتبار أنها واجب وطني على الجميع، حتى يكتمل العُرس الانتخابي.

ويتنافس في الانتخابات مرشحون على المقاعد الفردية، وآخرون على قوائم الانتخابات، حيث يضم مجلس النواب القادم 280 نائبا بنظام الفردي، و280 نائبا بنظام القوائم الانتخابية المغلقة.

وشهدت العملية الانتخابية في المرحلة الأولى انتظام في سير العملية ، وأشاد المراقبون والمحللون بسير العملية، ومع المرحلة الثانية ينسدل الستار على الانتخابات .