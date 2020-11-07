رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته الانتخابي في لجنة محمد فريد بالمعادي

أدلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب في لجنته الانتخابية بمدرسة محمد فريد الابتدائية المشتركة بالمعادي، وشهدت اللجنة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة منها الالتزام بقياس درجات الحرارة للمواطنين الذين أقبلوا على اللجان.

وشهدت اللجنة، توفير الكمامات للمواطنين وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال تواجدهم في صفوف الانتظار للإدلاء بالصوت.

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، اليوم، في الساعة التاسعة صباحًا، وسط استعدادات وتعزيزات امنية فى جميع مقرات اللجان الانتخابية التى ستشهدها 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويحق لنحو 29 مليونًا و476 ألفًا و387 ناخبًا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو 141 مقعدًا انتخابيًا، 2085 مرشحًا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحا أساسيا،على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية :الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة.

وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.

وفي الدائرة الثالثة وهي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.

وتقسم المقاعد الفردية كالتالي:

. محافظة القاهرة: 19 دائرة انتخابية وخصص لها 31 مقعدا (فردي).

. محافظة القليوبية: 6 دوائر انتخابية خصص لها 16 مقعدا (فردي).

. محافظة الدقهلية: 10 دوائر وخصص لها 21 مقعدا (فردي).

. محافظة المنوفية: 6 دوائر خصص لها 11 مقعدا (فردي).

محافظة الغربية: 7 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا (فردي).

. محافظة كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية خصص لها 10 مقاعد (فردي)

. محافظة الشرقية : 8 دوائر انتخابية خصص لها 21 مقعدا.

. محافظة دمياط قسمت إلى دائرتين وخصص لهما 4 مقاعد.

. محافظة بورسعيد: دائرتين خصص لهم مقعدان.

. محافظة الإسماعيلية: 3 دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد.

. محافظة السويس جاءت في دائرة واحدة خصص لها مقعدين.

. محافظة شمال سيناء، قسمها مشروع القانون إلى دائرتين خصص لها مقعدين.

. محافظة جنوب سيناء قسمت إلى دائرتين خصص لها مقعدان.