"تعليم القاهرة" تلزم مديري المدارس بالتواجد حتى الساعة الثالثة عصراً

أصدر محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قراراً لجميع الإدارات التعليمية بتواجد مديرى المدارس التى بها لجان انتخابية وغيرها حتى نهاية اليوم فى تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك لتلبية أى احتياجات تتطلبها المدرسة خلال سير العملية الانتخابية.

فى سياق متصل، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالمقرات الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخب موزعون علي 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركز انتخابي مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات .

وأكد محافظ القاهرة على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وشدد محافظ القاهرة على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين .

وأكد المحافظ أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير اماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه

وأكد المحافظ خلال تفقد عدد من اللجان انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة إنتخابات مجلس النواب لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن .

وأشار المحافظ إلى أنه يوجد بالعاصمة ٣١ مقعد فردي يتنافس عليهم ٤٣٣ مرشح من بينهم ٥٦ سيدة ، كما تتنافس قائمتان على ٣١ مقعد آخر مخصصين للقائمة يضموا ١٠٠ مرشح .

وأضاف المحافظ أن الانتخابات تجري في ظروف استثنائية حيث اتخذت الدولة كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم ، مشيرا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية باللجان الإنتخابية.

وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل توفير عدد كافي من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين و استخدام المطهرات والكمامات، بالاضافة إلى توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الادلاء بأصواتهم بيسر وسهولة مثل مد اللجان بكراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس.

وقام المحافظ بتفقد محيط اللجان الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي اشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.