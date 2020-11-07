إقبال كثيف من الناخبين على لجان "ميت بدر حلاوة"

قال المستشار محمود صبري، رئيس اللجنة 19 في مركز شباب ميت بدر حلاوة بسمنود الغربية، إن لجان الاقتراع في ميت بدر حلاوة تشهد إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الذين حضروا أمام اللجان قبل أن تفتح أبوابها للإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة.

وأوضح صبري، في حديثه لـ"الوطن"، أن اللجنة التي يتولى الإشراف عليها يصطف الناخبون أمامها منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن لم تهدأ بسبب زيادة الإقبال.

وتابع بأنه لم يرصد أي مخالفات داخل اللجنة أو خارجها سواء بتوجيه الناخبين للتصويت ضد مرشح بعينه، لافتا إلى أن عملية الانتخاب تسير بشكل منضبط وسط أجواء آمنة من قبل الجهات الأمنية التي تقوم بعملها على الوجه الأمثل.

السباق الانتخابي في المرحلة الثانية لانتخابات النواب يخوضه 2085 مرشحاً على 141 مقعداً فردياً في 70 دائرة، كما تتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم كالتالي، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين" على 100 مقعد، وفي قطاع شرق الدلتا تشتعل المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

أما محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وأتاح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للناخب الاستعلام عن بياناته، عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على الموقع، وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.

وبعد إدخال الرقم القومي، يعرض موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عدة بيانات وهي: المركز الانتخابي والمحافظة والمركز التابع له ورقم اللجنة الفرعية وعنوانها، وتاريخ التصويت (موعد إجراء الانتخابات)، ورقم الناخب في الكشوف، والدائرة الفردي ودائرة القائمة.