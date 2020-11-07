محافظ القاهرة: غرفة عمليات متابعة الانتخابات لم تتلق شكاوى حتى الآن

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة انتخابات مجلس النواب التى انطلقت اليوم لم تتلق حتى الآن أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات.

وأشار إلى أنه يوجد بالعاصمة 31 مقعدا فرديا يتنافس عليهم 433 مرشح من بينهم 56 سيدة ، كما تتنافس قائمتان على 31 مقعد آخر مخصصين للقائمة يضموا 100 مرشحا.

وأضاف المحافظ أن الانتخابات تجري في ظروف استثنائية حيث اتخذت الدولة كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية باللجان الإنتخابية.

وأجرى المحافظ جولات على عدد من اللجان للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل توفير عدد كافي من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين و استخدام المطهرات والكمامات ، بالإضافة إلى توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة مثل مد اللجان بكراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس .

وشدد محافظ القاهرة على متابعة محيط اللجان الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي اشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.ودعا محافظ القاهرة جموع الناخبين إلى المشاركة واختيار من يمثلهم فى مجلس النواب حتى يعبر عنهم .