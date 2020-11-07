وزيرة الصناعة: البرلمان سيساعد الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عقب إدلائها بصوتها في كلية الفنون الجميلة بالزمالك، بانتخابات مجلس النواب: "أنا الحمد لله أدليت بصوتي في الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب".

وأضافت "جامع" خلال فيديو نشرته قناة "ten"، خلال تغطيتها فعاليات المرحلة الثانية للانتخابات، أن إجراء انتخابات مجلس النواب يمثل دلالة على مدى الاستقرار في مصر.

وأكدت أن الدورة الجديدة للمجلس ستشهد حياة برلمانية سليمة تساعد الحكومة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرامج الأداء وتقييمها، وقياس معدلات الأداء، ومدى تحقيق هذه المؤشرات للنمو الاقتصادي.

وعرضت فضائية "صدى البلد" صورًا تُظهر إدلاء الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بصوتها في كلية الفنون الجميلة بالانتخابات.

كما عرضت القناة خلال تغطيتها لفعاليات انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية إدلاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بصوته في مدرسة طبري في مدينة الشروق بانتخابات مجلس النواب، وحرص الوزير على الالتزام بالطابور مع الناخبين.

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة عمليات مركزية، والتي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي، السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم نحو 7797709 ناخبين في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.

ويخوض السباق الانتخابي في المرحلة الثانية 2085 مرشحاً يتنافسون على 141 مقعداً فردياً، وفي 70 دائرة، بينما تتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم، في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين على 100 مقعد، بينما في قطاع شرق الدلتا تشتعل المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة: هي القاهرة، والمنوفية، والقليوبية والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، والشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وشكلت الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمرشحين، غرف عمليات لمتابعة عملية التصويت اليوم وغدًا، وسير انتخابات مجلس النواب 2020، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ونشر فرق من شباب الأحزاب أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وصول الناخبين للجان، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة.