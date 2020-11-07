محافظ القاهرة يشيد بإقبال سكان الأسمرات على انتخابات النواب

واصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولته بعدد من اللجان الانتخابية بالمنطقة الجنوبية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث زار لجان مدينة الأسمرات ولجنة مدرسة أسماء الثانوية بطرة، ولجنة مدرسة طرة الجديدة الابتدائية المشتركة، ولجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بكورنيش المعادي، ولجنة مدرسة عين الصيرة بمصر القديمة.

وأشاد إلى إقبال سكان مدينة الأسمرات على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وإدراكهم لدورهم في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكّدًا أنَّ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استعداد تام لمواجهة أي طارئ خلال يومي الانتخابات وتقديم الدعم اللوجيستي الفوري لكل متطلبات العملية الانتخابية.