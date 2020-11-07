قاسم: رصدنا إقبالا كبيرا على لجان الانتخابات بالقاهرة وشمال سيناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية رصدت إقبالا كبيرا على لجان الانتخابات داخل محافظتي القاهرة وشمال سيناء، حيث توافد الناخبين من فئة السيدات والشباب على اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب في مشهد رائع يعكس مدى الإقبال على الانتخابات ووعي المواطنين بأهمية صوتهم ودورهم في اختيار من يمثلهم.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن الوحدات المحلية بالمحافظات تقف على الحياد ومسألة واحدة من جميع المرشحين.

من ناحية أخرى تتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية سير عملية تصويت المواطنين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية والبالغ عددها 13 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط وشمال سيناء.

وأشار تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب الي أن كافة اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية فتحت في موعدها.

وقال شعراوي إن غرفة العمليات بالوزارة ستتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لجان الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية.

ووجه شعراوي بضرورة التنبية علي كل المحافظات بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان على مدار يومي الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم على أبواب اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة توفير مظلات وتسهيلات لكبار السن وذوي القدرات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وفي مناخ صحي وآمن.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة.

وأوضح شعراوي على أن وزارة التنمية المحلية قامت على مدار الأيام الماضية بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية والهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالانتخابات.

وفي السياق ذاته دعا اللواء محمود شعراوي أبناء الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.