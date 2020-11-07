محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بصوته، اليوم السبت، بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بلجنة مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية بنات بحي الشرق.

واطمأن اللواء عادل الغضبان على سير العملية الانتخابية، واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات، وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه جرى تيسير كل التسهيلات للناخبين، ومن بينها توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الناخبين في ظل جائحة كورونا التي يعاني منها العالم.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أكد أن بورسعيد من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة بالعملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، موضحا "نقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين".

وأضاف المحافظ أنه وجه باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسؤولة عن التطهير، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات الخدمات والمرافق على مستوى المحافظة وتوفير مولدات كهرباء احتياطية بكل اللجان.