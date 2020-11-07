عاجل.. "الصحة" تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ، إن الحالة الصحية للفنانة نشوي مصطفى جيدة جدا.

وتابع في تصريحات خاصة ل الوطن: الفنانة حالتها في تحسن وتتلقي العلاج علي اكمل وجه ، وتخضع للبروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا، مشيرا إلي استجابة الفنانة للعلاج.

وطالب "مجاهد" رواد التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في تناول الاخبار الخاص بمستجدات فيروس كورونا لعدم إحداث أي نوع من الرهبة لدي المواطنين.

ووجه رسالة خاصة للمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالصابون والماء، والتهوية الجيدة تزامنا مع دخول فصل الشتاء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالات حتى امس

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس ، هو 108530 حالة من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و 6329 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية