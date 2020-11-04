أشرف زكي: مجلس الوزارء استجاب على الفور ونقل نشوى مصطفى للمستشفى

نشرت نشوى مصطفى بوست تستغيث فيه وتطلب نقلها إلى أحد المستشفيات بعد فشل العلاج في تحقيق نتيجة إيجابية، وكتبت على حسابها الشخصي على "فيس بوك": "بموت حرفيا، بروتوكول العلاج معملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهي مستشفى".

وتواصلت "الوطن" مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وقال إنه بالفعل تواصل مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء وتمت الاستجابة الفورية وجارٍ نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالقاهرة.

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد إجرائها أشعة مقطعية على الرئة، أمس.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا.. رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".

وتقدم نشوى مصطفى، برنامج "بنت البلد" على شاشة المحور، وقدمت مؤخرًا برنامج "أمي ولا مراتي" على شاشة قناة "dmc"، وحقق نجاحا كبيرًا وقت عرضه.

وشاركت نشوى مصطفى، في مسرحية "عطل فني" التي عرضت ضمن موسم الرياض، بطولة أكرم حسني، وهشام ماجد، وشيكو، وأيتن عامر، وإسماعيل فرغلي، وأوتاكا، تأليف أمير طعيمة بمشاركة أحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.