ابن نشوى مصطفى يطمئن الجمهور: إحنا دلوقتي في عربية الإسعاف

طمأن عبدالرحمن نجل الفنانة نشوى مصطفى، الجمهور على والدته بعد استغاثتها على "فيس بوك" فكتب عبر حسابها: "أنا ابن نشوى بطمن كل الطيبين اللي بيدعو لأمي، وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيبة، إحنا دلوقتي في عربية الإسعاف في طريقنا للمستشفى، شكرا وزارة الصحة المصرية، شكرا الفاضل الدكتور نقيب الممثلين".

واستغاثت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بوزارة الصحة، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت نشوى مصطفى: "بموت حرفيا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهي مستشفي".

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد إجرائها أشعة مقطعية على الرئة، قبل قليل.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا.. رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".

وتقدم نشوى مصطفى، برنامج "بنت البلد" على شاشة المحور، وقدمت مؤخرًا برنامج "أمي ولا مراتي" على شاشة قناة "dmc"، وحقق نجاحا كبيرًا وقت عرضه.

وشاركت نشوى مصطفى، في مسرحية "عطل فني" التي عرضت ضمن موسم الرياض، بطولة أكرم حسني، وهشام ماجد، وشيكو، وأيتن عامر، وإسماعيل فرغلي، وأوتاكا، تأليف أمير طعيمة بمشاركة أحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.