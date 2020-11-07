التنمية المحلية: إجازات المدارس بسبب الطقس من اختصاص المحافظ

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن محافظة الإسكندرية قررت منح المدارس إجازة رسمية اليوم، لتسيير مهمة عمل معدات وسيارات الصرف الصحي، للتعامل مع أي سقوط أمطار، وفق تحذيرات الأرصاد الجوية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن قرار منح المدارس إجازة من عدمه بالمحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية، يخضع لسلطة المحافظبن، فكل محافظ له الحق فى اتخاذ القرار المناسب، لمنع أى ضرر يقع على الطلاب والمواطنين، وتسهيل مهام شركات مياه الشرب والصرف في التعامل مع أي أمطار أو سيول، تتعرض لها البلاد خلال الأيام الحالية.

وأشار إلى أن الوزارة، وجهت المحافظات باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار والسيول، ورفع درجة الاستعداد فى كل المرافق، وتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع أى مخاطر حفاظا على أرواحهم.

من ناحية أخرى، تتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية على مدار الساعة، سير عملية تصويت المواطنين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية، والبالغ عددها 13 محافظة، وهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط وشمال سيناء.

وأشار تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب إلى أن كل اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية، فتحت في موعدها.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن غرفة العمليات بالوزارة، ستتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات، لجان الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية.

ووجه شعراوي، بضرورة التنبية على كل المحافظات، بالاستمرار في اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان على مدار يومي الانتخابات، وتوفير بوابات التعقيم علي أبواب اللجان، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة توفير مظلات وتسهيلات لكبار السن وذوى القدرات الخاصة للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وفى مناخ صحي وآمن.

وجدد وزير التنمية المحلية، التأكيد على وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة.

وأوضح شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية، نسقت على مدار الأيام الماضية، مع كل الوزارات والجهات المعنية والهيئة الوطنية للانتخابات، للتأكد من الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالانتخابات.