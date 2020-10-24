رغم تصريحات وزير التنمية المحلية.. الخط الساخن للانتخابات: لا تصويت لمصابي كورونا

انتخابات استثنائية لمجلس النواب تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، حيث فرض انتشار فيروس كورونا مزيدا من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ما طرح سؤالا عن كيفية تصويت مصابي كورونا في تلك الانتخابات، ليؤكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بتوفير الفرصة لهم للتصويت في الانتخابات.

مصابو كورونا يتمكنون من التصويت من خلال تنسيق وزارة التنمية المحلية التنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العليا للانتخابات والقاضي المشرف على اللجنة، لإتاحة الفرصة لمن يرغب في الإدلاء بصوته من مرضى فيروس كورونا بالذهاب إليه في العزل أو المستشفى الموجود به للحصول على رأيه، وفقا لتصريحات وزير التنمية المحلية.

"الوطن"، تواصلت مع الخط الساخن 19826، المخصص للرد على استفسارات المواطنين فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب وشكاوى الموطنين فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، للتأكد من حقيقة إتاحة الفرصة لتصويت مصابي كورونا في الانتخابات الجارية بوجودهم داخل العزل أو المستشفى.

خطوات عديدة تمت للتواصل مع الخط الساخن، فبعد 3 محاولات الاتصال انتهت جميعها بعدم الرد، جاءت إجابة مسؤول الخط الساخن على الاتصال، حيث أوضح في البداية أنه لا توجد إمكانية لتصويت مصابي كورونا، ولكن بعد إبلاغه بالعديد من الأخبار المنشورة عن إتاحة الفرصة لمصابي كورونا، رد الموظف: "دقائق هسأل وأبلغ حضرتك".

10 دقائق مرت، وتم الاتصال مرة آخرى، ليرد مسؤول الخط الساخن، أنه لا يوجد تصويت لمصابي كوفيد-19 في انتخابات مجلس النواب الجارية، وذلك لعدم إمكانية تواجدهم في اللجان الانتخابية وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى آخرين.

ورغم التأكيد للموظف خلال الاتصال أن هناك تصريح لوزير التنمية المحلية بإمكانية تصويت المصابين بذهاب مسؤولي اللجان الانتخابية، إلى منازلهم للحصول على تصويتهم وفق ما نشر ف عدد من المواقع الإخبارية، ليرد المسؤول أنه لا تتوافر لديه معلومات حول هذا الشأن: "مصابو كورونا ملهمش تصويت لأنهم مرضي ولهم عذرهم".

أما عن إمكانية توقيع الغرامة عليهم، أوضح مسؤول الرد على استفسارات المواطنين، أنه لا غرامة عليه مدام ما يثبت أنه كان مصابا بفيروس كورونا خلال التصويت على الانتخابات.