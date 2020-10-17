وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يضعان حجر أساس لمشروع صرف صحي

وضع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية "القبلى قامولا" التابعة لمركز القرنة، ضمن خطة العام المالي 2020/2021 للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومن المقرر أن يخدم هذا المشروع 4 قرى من بينها "القبلي قامولا" بإجمالي عدد سكان 50 ألف مواطن وبتكلفة حوالى 150 مليون جنيه.

وخلال زيارة وزير التنمية المحلية والمحافظ للقرية، تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على جهودها في مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قرى محافظة الأقصر، وأكد الأهالي أن قرية "القبلي قامولا" والقرى المجاورة لها شهدت تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وخدمات صحية وكهرباء وتوفير معدات النظافة .

وكان تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، منذ قليل، الطريق المؤدي إلى وادي الملوك البالغ طوله حوالي 3 كيلو متر، والذي جرى رفع كفاءته بواسطة الشركة المصرية - إحدى شركات وزارة النقل - باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة في صيانة وإعادة تدوير الأسفلت.

وأشار "شعراوي" إلى أنه يجري تنفيذ رفع كفاءة الطريق ضمن استثمارات المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، ضمن البروتوكول الذي جرى توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والنقل، وبلغت تكلفة الطريق حوالي 3 ملايين جنيه لخدمة المواطنين وتحسين حالة الطرق بالمحافظة وخاصة المرتبطة بالمسارات السياحية.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر، الطريق الرابط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الشرقي لمتابعة الأعمال الانشائية الجارية في الطريق، والذي يجري تنفيذه حالياً لخدمة مواطني محافظتي الأقصر وقنا.