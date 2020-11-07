شعراوي يوجه محافظتي كفر الشيخ والغربية بالدفع بسيارات شفط مياه الأمطار

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات، بالتواصل مع غرفة عمليات محافظتي الغربية وكفر الشيخ، لسرعة الدفع بعدد من سيارات شفط المياه، لرفع تراكمات مياه الأمطار الموجودة أمام عدد من اللجان، في مراكز قطور وكفر الزيات بالغربية، وسيدي سالم بكفر الشيخ، التي كانت تعوق تواجد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أنه تم على الفور الدفع بسيارات لشفط المياه التابعة للوحدات المحلية، وعدد من العاملين، وجار سحب تراكمات مياه الأمطار، للتيسير والتسهيل على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظات، التي من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار الغزيرة لسرعة التنسيق والدفع بسيارات شفط المياه، حتى لا تتأثر العملية الانتخابية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتي الداخلية والصحة، وكل الجهات المعنية لتقديم كل التسهيلات للمواطنين، أثناء إدلائهم بأصواتهم، لاختيار مرشحيهم، موضحا أن المحافظات الـ13، شكلت مجموعات عمل من الشباب في المراكز والمدن والقرى، لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وتوعيتهم بالمشاركة الايجابية في الانتخابات والتصويت بكل حرية.

وأشار شعراوي، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتابع مع غرف عمليات المحافظات كل الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتتابع على مدار الساعة، إعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا انه تم رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13، لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.

وحث اللواء محمود شعراوي، مواطنى محافظات المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية، بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، وحتى يكتمل الاستحقاق الدستوري.