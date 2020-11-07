الشرطة توزع الكمامات على الناخبين مجانا في باب الشعرية

وزع عدد من أفراد قطاع الشرطة، الكمامات الطبية بشكل مجاني، على جميع الناخبين أمام لجان مدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية بنين بمنطقة باب الشعرية، وذلك قبل دخولهم اللجان الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها بدائرة الجمالية، التي تضم أقسام "الجمالية وباب الشعرية ومنشأة ناصر والموسكي"، من اجل استقبال الناخبين صباح اليوم في 9 مساء، والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب داخل اللجان التي ستستمر حتى 9 مساء وتستكمل غدا الأحد.

وكانت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أجريت للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين أيام 4، 5، 6 من شهر نوفمبر 2020، وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات في الداخل أيام 7 ،8، من نوفمبر 2020، كما سيتم الاعلان عن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 من نوفمبر.

كما تجرى الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات لمن خارج مصر أيام 5، 6، 7، من شهر ديسمبر القادم، وتجرى الإعادة في داخل مصر للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، من ديسمبر، كما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات وتنشر بالجريدة الرسمية بموعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 من شهر ديسمبر 2020.

وجاءت كالتالي محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة وأسوان ومطروح.

وكانت أجريت جولة الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين المموافقين 21، 22، 23، من نوفمبر 2020، كما تجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين داخل مصر أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 من شهر نوفمبر 2020.