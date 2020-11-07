خطوات معرفة مرشحي مجلس النواب الفردي والقوائم عن كل دائرة

بدأت صباح اليوم الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التي تجرى بـ 13 محافظة على مدار يومين.

وتستعرض "الوطن" المحافظات التي تتم بها انتخابات المرحلة الثانية بالجولة الأولى، وطريقة معرفة المرشحين عن طكل دائرة انتخابية سواء المستقلين أو القوائم، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الموقع الرسمي الخاص بها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات التي تجرى بها المرحلة الثانية من العملية الانتخابية

ـ القاهرة.

ـ القليوبية.

ـ الدقهلية.

ـ المنوفية.

ـ الغربية.

ـ كفر الشيخ.

ـ الشرقية.

ـ دمياط.

ـ بورسعيد.

ـ الاسماعيلية.

ـ السويس.

ـ شمال سيناء.

ـ جنوب سيناء.

طريقة معرفة مرشحين مجلس النواب عن كل دائرة

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة معرفة المرشحين الفردي والقوائم عن كل دائرة انتخابية من خلال موقعها الرسمي الخاص، باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على موقع االهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي

https://www.elections.eg/candidates/candidates

ـ اختيار نوع الدائرة سواء كانت فردي، أو قوائم.

ـ تحديد المحافظة المراد الاستعلام بها.

ـ اختيار دائرة الفردي أو القوائم المراد الاستعلام بها.

ـ تظهر قائمة المرشحين وبجانبها الرمز الانتخابي لل مرشح أو قائمة.

وأجريت الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

وأعلنت نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الأحد الماضي الموافق 1 نوفمبر، حيث جاءت نسبة المشاركة 28.06%، إذ بلغ عدد الحاضرين حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخب في 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأولى للانتخابات.