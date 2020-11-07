ألمانيا: الآلاف يحتجون على قيود فيروس كورونا

تظاهر آلاف الأشخاص في وسط لايبزيج بـألمانيا اليوم السبت، احتجاجًا على القيود التي فرضتها الحكومة بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا، بعد أن أصدرت محكمة قرارًا في اللحظة الأخيرة برفض محاولة المدينة الواقعة في شرق البلاد، نقل الاحتجاج إلى مكان آخر.

وقال المتحدث باسم المدينة ماتياس هاسبيرغ لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف: "من الصعب شرح كيف يُسمح لأسرتين فقط بالاجتماع معًا ومع ذلك يُسمح لستة عشر ألف شخص بالتظاهر في ساحة واحدة".

وفقًا لحسابات المدينة ، كان بإمكان خمسة آلاف شخص فقط التجمع في ساحة اغوستوس بلاتس خارج دار الأوبرا والابتعاد عن بعضهم البعض بمسافة 1.5 متر (5 أقدام)، لذلك سعى المسؤولون إلى نقل المظاهرة إلى موقع أكبر.

وقال المتظاهرون إنه كان من المتوقع مشاركة 16 ألف شخص في المسيرة، إلا أن الأرقام التي تشير إلى عدد الذين حضروا بالفعل لم تكن متاحة على الفور.

ولم تصدر المحكمة تفاصيل حول أسبابها.

وحمل المتظاهرون الأعلام الألمانية، ووضعت امرأة تحمل لافتة كتب عليها "من أجل الحقيقة والعدالة والحرية" كمامة فوق عينيها وتركت أنفها وفمها مكشوفين.