السيسي يوجه بالحوار مع "بدو سيناء" لبلورة سيناريوهات الإنشاءات البدوية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية بسيناء.

وحضر الاجتماع، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أيمن عاشور استشاري محافظة جنوب سيناء.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية بسيناء.

وجه الرئيس، بأن تهدف التجمعات البدوية في شبه جزيرة سيناء، إلى دعم المجتمع السيناوي تنمويا من كل الجوانب في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء، بحيث تكون تلك التجمعات بمثابة تطوير عمراني وسكني متكامل الأركان الخدمية، من طرق ومحاور وإمدادات طاقة وشبكات ري لزراعة واستصلاح الأراضي.

كما وجه الرئيس في السياق ذاته، بتكثيف التواصل المباشر مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالمشروعات في سيناء لإقامة حوار مجتمعي معهم، يسهم في بلورة أفضل السيناريوهات الإنشائية لتلك التجمعات البدوية، طبقا لمتطلبات واحتياجات المواطنين الفعلية.

كما تم استعراض تطوير الطرق والمحاور الرئيسية لمدينة العريش، وكذلك المخطط الشامل لتطوير مدينة شرم الشيخ من منظور تنموي وسياحي وخدمي امتدادا للمشروعات القومية التي تم افتتاحها مؤخرا بجنوب سيناء، ومنها متحف شرم الشيخ وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة، ووجه الرئيس بالإسراع بالمشروعات الاستثمارية الخاصة باستغلال الأراضي داخل حيز المدينة، وذلك لمضاعفة قيمة وعوائد تلك الإمكانات والأصول.