الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمصر الجديدة

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدًا.

وتضم محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويخوض 2085 مرشحاً السباق الانتخابي في المرحلة الثانية لانتخابات النواب على 141 مقعداً فردياً في 70 دائرة، كما تتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين" على 100 مقعد، وفي قطاع شرق الدلتا تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

كما شكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لمتابعة ومراقبة انتخابات مجلس النواب، غرف عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، إضافة غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، وإرسال مراقبين لمتابعة اللجان والمقار الانتخابية.

كما لم تغفل الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب التي انطلقت اليوم وتستمر على مدار يومين، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ونشر فرق من شباب الأحزاب أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وصول الناخبين للجان، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن جنباً لجنب مع رجال الشرطة.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، أتاح للناخب الاستعلام عن بياناته، عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على الموقع، وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة، وتعرض عدة بيانات وبعد إدخال الرقم القومي وهي: المركز الانتخابي والمحافظة والمركز التابع له ورقم اللجنة الفرعية وعنوانها، وتاريخ التصويت (موعد إجراء الانتخابات)، ورقم الناخب في الكشوف، والدائرة الفردي ودائرة القائمة.